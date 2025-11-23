Falta de apoyos al campo provoca pérdida de 20 mil hectáreas de sorgo

Más de 20 mil hectáreas agrícolas del Valle de San Fernando se quedarán sin sembrar de sorgo dentro del ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, que dará arranque a partir del 20 de diciembre próximo.

La dirigente del Comité Municipal Campesino en San Fernando, Griselda Dávila Beas, informó que por la falta de apoyos al campo en esta región se quedarán sin sembrar 20 mil 210 hectáreas.

Reveló que esta superficie agrícola se encuentra completamente abandonada, llena de maleza y no presenta hasta el momento ningún trabajo de rastreo profundo, sin trabajar la tierra. Dávila Beas explicó que de las 270 mil hectáreas que se tenían programadas cultivar de sorgo en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas, este ciclo agrícola se reducirá a 250 mil hectáreas.

Dávila Beas indicó que la falta de apoyos al campo, las drásticas caídas del precio de la tonelada de sorgo en el mercado internacional de la Bolsa de Chicago, han provocado que cientos de productores, dejen de sembrar sus tierras. Esto provocará una considerable merma al momento de levantar la producción de grano rojo que se estará levantando a finales del mes de mayo, junio y julio del 2026.