Un éxito el desfile de la Revolución

Con un emotivo acto cívico encabezado por la alcaldesa Verónica Aguirre en la plaza principal, dieron inicio las actividades del tradicional desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, uno de los eventos más representativos para la comunidad sanfernandense.

Más de mil alumnos de instituciones de nivel básico, medio superior y superior participaron en este desfile que recorrió las principales calles de la ciudad, mostrando talento, disciplina y orgullo por nuestra historia.

Durante el trayecto, las y los estudiantes presentaron tablas rítmicas, pirámides humanas, cuadros revolucionarios, porristas y diversas demostraciones que resaltaron el espíritu cívico y deportivo de cada institución educativa.

Por casi cuatro horas, habitantes y autoridades de los tres niveles de gobierno se mantuvieron atentos y disfrutaron de cada presentación, reconociendo el esfuerzo de alumnos, maestros y directivos que, con gran dedicación, prepararon sus participaciones para honrar esta importante fecha histórica.

El Gobierno Municipal de San Fernando agradece y reconoce el compromiso de las escuelas participantes y refrenda su apoyo a las actividades que fortalecen nuestra identidad y fomentan la unión entre las familias sanfernandenses.