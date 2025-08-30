Constantes riñas en zona turística

Nuevamente un pleito en plena zona turística de Nuevo Progreso, causa polémica, al dejar mal parado a este puerto turístico.

El altercado a golpes entre dos mujeres, quedó registrado en un vídeo de circuito cerrado de seguridad privada.

Dicho incidente tuvo lugar en plena avenida Benito Juárez, en la zona turística.

En el metraje se aprecia como una joven mujer de lentes, cabello lacio y largo en atuendo de asistente dental color rosa, empuja a otra por la espalda.

La contrincante quien sostiene un cartel publicitario le responde, y se trenzan a golpes en plena acera.

No obstante el ánimo de ambas por seguir intercambiando golpes, los testigos las separaron.

Hace algunos meses, a pocos metros en la misma zona, se suscitó una riña campal con varios participantes.

La falta de vigilancia oficial abona a este tipo de incidentes.