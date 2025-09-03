Choque finaliza en mordidas y golpes

Una mujer lesionada que tuvo que ser trasladada al lado americano semiinconsciente, un detenido, y un agente de Tránsito que sufrió de tremenda mordedura, fue el saldo de un zafarrancho que ocurrió la tarde de lunes en plena avenida en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso.

Los hechos ocurrieron en plena avenida licenciado Benito Juárez a los elementos de Tránsito, Mario Cortez (quien sufrió la tarascada), Samuel Torres, y Javier Torres, cuando un conductor se quiso meter a la fuerza a la línea de acceso al puente internacional las Flores y les aventó el vehículo encima.

Fue que, al dar un acelerón fuerte, se le abrió la puerta y cayó al pavimento una persona de edad avanzada que resultó ser la mamá, pero no se percató y emprendió la huida, para regresar posteriormente, y es cuando se le detiene, y se arma la pelea, donde hubo de todo.

La señora lesionada fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil, y trasladada al puente, y de ahí llegó ambulancia del lado americano para su atención médica.

Según los elementos, la persona andaba fuera de sus cabales, tripulaba una camioneta color blanca con placas de Texas TRN-8555, cuyo conductor responde al nombre de Carlos “C”, con residencia en la ciudad de McAllen Texas, quien tras varios forcejeos y golpes fue sometido al orden, y conducido a los separos de seguridad pública en Río Bravo, en donde quedó en calidad de detenido.

Es plausible agregar que, el elemento Mario Cortez, fue quien resultó con una mordedura en una mano por parte del indiciado, de acuerdo al parte informativo, que, según, teme le pueda causar problemas de salud graves.

Tras fuerte forcejeo en el que hubo golpes de por medio, el conductor fue sometido y detenido.