Vuelven SDR durante noche y madrugada

Familias de Río Bravo, nuevamente vivieron miedo y zozobra, esto tras algunas semanas de tranquilidad y paz, por lo que en redes sociales y grupos de Whatsapp, se llamo a tener precaución.

Los primeros reportes de esta Situación de Riesgo, se dieron a partir de las 20:26 horas, así quedó registrado en los avisos que testigos dieron sobre este brote de violencia.

En lugares como el libramiento de tráfico pesado; la plaza Ignacio Zaragoza (Los Enamorados) y la colonia Victoria Cardenista, se dieron los primeros incidentes.

Tras unas horas de pausa, las detonaciones de armas de alto calibre, volvieron, fue alrededor de las 23:00 horas, nuevamente de daba cuenta en redes sociales de estos episodios de confrontación armada, no obstante, no existe información oficial.

Se desconoce si las deflagraciones que estremecieron el firmamento, fueron producto de persecuciones; enfrentamientos u otro incidente, ya sea entre grupos antagónicos o civiles armados con la autoridad.

Puntos como la colonia Valle de Leones y nuevamente el libramiento, se convirtieron en puntos de intercambio de fuego.

Cuando se creía que solo la noche perdería la quietud, nuevamente en la madrugada volvieron los episodios de violencia, ahora al norte de la cabecera municipal, pues colonias como Morelos e Hijos de Ejidatarios, así como La Sauteña y fraccionamiento Misiones del Puente, reportaron fuertes detonaciones que estremecieron el cielo.

Este último episodio, robó el sueño a quienes tenían que madrugar para ir trabajar o a sus estudios, no obstante, no hay comunicados oficiales.



