Nueva volcadura en la Matamoros-Reynosa

Hombre que conducía camioneta de gran tamaño, sufrió diversas contusiones al volcar en la autopista Matamoros-Reynosa.

El incidente se registró alrededor de las 13:30 horas en esa rúa federal de pago.

Testigos del percance, reportaron el hecho a los cuerpos de emergencia, así como a la Guardia Nacional división caminos.

Cruz Roja Río Bravo, informó que se atendió a un masculino el cual sufrió una volcadura en el km 27 en la autopista Reynosa-Matamoros.

La van implicada en este accidente es una GMC, color blanco, con líneas color celeste y placas de Tamaulipas.

Fue la GN, al tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, que ordenó el arrastre del vehículo al corralón.

El peritaje revelará la mecánica y las causas de este percance.



