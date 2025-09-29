Nueva volcadura en la Matamoros-Reynosa

Nueva volcadura en la Matamoros-ReynosaHombre que conducía camioneta de gran tamaño, sufrió diversas contusiones al volcar en la autopista
Hombre que conducía camioneta de gran tamaño, sufrió diversas contusiones al volcar en la autopista Matamoros-Reynosa.
El incidente se registró alrededor de las 13:30 horas en esa rúa federal de pago.
Testigos del percance, reportaron el hecho a los cuerpos de emergencia, así como a la Guardia Nacional división caminos.
Cruz Roja Río Bravo, informó que se atendió a un masculino el cual sufrió una volcadura en el km 27 en la autopista Reynosa-Matamoros.
La van implicada en este accidente es una GMC, color blanco, con líneas color celeste y placas de Tamaulipas.
Fue la GN, al tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, que ordenó el arrastre del vehículo al corralón.
El peritaje revelará la mecánica y las causas de este percance.