Espectacular volcadura se registró poco antes del mediodía de lunes, sobre el libramiento para el tráfico pesado, en el que una persona resultó con diferentes golpes en el cuerpo.

Los hechos se suscitaron por el citado libramiento Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, intersección con calle Morelos, a la altura de la colonia Octavio Silva.

Al lugar se dieron cita elementos de Tránsito y Vialidad, así como de Protección Civil, quienes brindaron los servicios médicos de primeros auxilios a la persona lesionada.

De acuerdo a datos recabados, la mujer responde al nombre de Soraya Michelle Salas Ruiz, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Paseo las Flores.

Conducía una camioneta Jeep Cherokee color blanca, la cual, al perder el control de la unidad, ocasionó que finalmente terminara volcada.