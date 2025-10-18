Volcadura en autopista Matamoros-Reynosa deja un lesionado

Una volcadura, a la altura de la autopista Matamoros-Reynosa, dejó como saldo una persona lesionada, así como daños materiales de consideración.

Los hechos, de los que tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, ocurrieron la tarde del viernes en el kilómetro 65+900, participando una unidad motriz color gris oscuro de la marca Ford.

El conductor, al perder el control, se salió de la carpeta de rodamiento, para finalmente volcarse sobre uno de los costados, siendo atendido por paramédicos de la benemérita Cruz Roja.

Debido a los golpes que presentaba, ameritó que fuera trasladado a una clínica de la localidad para su atención médica, en tanto que la unidad fue remolcada al corralón.

Por fortuna, no pasó a mayores, y una vez que el área fue despejada, se restableció normalmente el flujo vehicular.