Vuelcan dos jóvenes en carretera a Reynosa

Fuerte percance vial tuvo lugar en la salida a Reynosa, en donde dos jóvenes milagrosamente salieron relativamente a salvo, luego de volcar y dar varias volteretas.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 23:30 horas, cuando los dos ocupantes de la unidad accidentada, salieron del camino, debido al cansancio del conductor.

Ambos viajaban a bordo de una camioneta Ford Ranger, cabina y media, color blanco, la cual dio por lo menos cinco volteretas tras salir de la cinta asfáltica.

Abraham Moreno, el acompañante, fue quien informó sobre la causa de esta accidente del cual milagrosamente salieron a salvo, no obstante la unidad fue pérdida total.

"Dios siempre nos segundas oportunidades", precisó Moreno, quien dijo sentirse bendecido por Dios al salir avante a este fuerte hecho de tránsito.

El incidente se saldó con los dos jóvenes con algunas contusiones, sin poner en riesgo su vida ni su integridad física, pero la unidad convertida chatarra.