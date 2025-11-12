Queda fuera Río Bravo de las Viviendas del Bienestar

Aún cuando familias que no son derechohabientes del Instituto para el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), no tienen acceso a la vivienda digna, Río Bravo no ingresó a instrumento social para brindar casas asequibles.

Se trata de Vivienda para el Bienestar, el cual se define oficialmente como:

"Una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales".

¿Cuál es el criterio de inclusión en el programa?

El criterio que norma este instrumento administrado por la Conavi, es el siguiente:

"La Conavi identifica y delimita los polígonos prioritarios de atención considerando las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), las cuales son determinadas y publicadas anualmente en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaría del Bienestar.

"Estas zonas corresponden a municipios, localidades y áreas geográficas caracterizadas por alta o muy alta marginación y rezago social".

¿Qué municipios están incluidos en el programa?