Ofrece Karely Ruiz ayuda a jovencita con cáncer de R.B.

Joven madre de familia que enfrenta el cáncer desde hace años atrás, recibió una promesa que podría cambiar su vida, esto de parte de la influencer y ahora luminaria de la farándula, Karely Ruiz.

La joven paciente es Viviana Oceguera, quien con la ilusión de contar con una prótesis de seno, buscó participar en un sorteo que la influencer realiza en su página oficial de Facebook, en donde se rifa una intervención estética.

¿Cómo se gestó la ayuda de Karely Ruiz?

La petición de la paciente es que de ganar, le intercambie la liposucción por una prótesis de seno, a lo que Karely le respondió y le lanzó una promesa la noche del viernes 9 de enero.

"Hola Karely Ruiz, sé que es una lipo la que regalas, pero si llego a ganar te la cambiaría solo por un implante de seno, ya que el por el cáncer de mama he perdido mi seno derecho, que Dios te bendiga y multiplique todo lo que haces, bendiciones", fue el clamor que hizo la paciente.

Por fortuna, Ruiz respondió positivamente, por lo que ahora existe gran expectativa que Viviana pueda contar con un sustituto de la glándula mamaria que perdió por la grave enfermedad.