Ofertan créditos para maestros

Con el fin de ofertar créditos a bajos intereses para los trabajadores de base del magisterio, representación del SARTET visitaron Río Bravo la tarde del jueves.

Fueron las instalaciones de salón social en avenidas México y Las Américas, en donde se realizó esta actividad.

La Sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) gestionó está visita para la adjudicación de créditos con el SARTET (Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas).

Este esquema está disponible para los sindicalizados federalizados de todo Tamaulipas.

El representante del SNTE en Río Bravo, Felipe Ayala hizo énfasis que se trata de conquista del sindicato y sobre todo impulsado por el secretario general de la Sección XXX del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Personal del SARTET visitó a trabajadores para ayudarlos a obtener créditos en mejores condiciones que las tasas de interés bancarias para créditos que van desde el 9 por ciento en adelante.