Reaparece enfermedad de mano, pie y boca

Luego de varias semanas de aparente tregua, reaparece el virus Coxsackie, o la enfermedad de mano, pie y boca, entre menores, situación que fue señalada por madre de familia.

Este padecimiento presenta la siguiente sintomatología:

- Fiebre

- Dolores de cabeza

- Úlceras en la boca

- Salpullido en extremidades

- Dolor en la garganta

- Pérdida de apetito

- Meningitis y encefalitis

Las formas de contagio son: contacto con secreciones de boca y nariz; heces de personas infectadas y contacto con lesiones de pacientes.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Mireya Ramos es la joven mamá que puso de relieve esta nueva incidencia de la infección viral. "Cuiden mucho a sus niños ya que anda mucho un virus que es contagioso en niños menores de 7 años y es muy feo. Más que nada por los granitos en la boca que son por los que más se quejan", indicó Ramos, madre de familia que expuso este nuevo brote.

¿Qué síntomas causa el virus Coxsackie?

"El virus puede causar síntomas que afectan a diferentes partes del cuerpo, como los siguientes: La enfermedad de mano, pie y boca, que provoca ampollas rojas y dolorosas en la garganta, la lengua, las encías, el paladar, el interior de las mejillas, las palmas de las manos y las plantas de los pies, y en todas partes", señaló.

Hasta hoy, las recomendaciones son lavado constante de manos y uso de gel desinfectante para aminorar riesgo de contagio.