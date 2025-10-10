Toman acciones ante virus Coxackie

Activistas sociales, decidieron actuar ante alerta sanitaria por brotes de virus Coxackie en primarias.

Así lo dio a conocer Alma Contreras Lara, luchadora social, quien este jueves inició con la distribución sin costo de desinfectante y gel anti gérmenes.

Planteles visitados:

Primaria Corregidora

Primaria Nissan

Primaria Benito Juárez

De acuerdo a la Secretaría de Salud, este virus tiene las siguientes características:

"La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de coxsackie, afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y sarpullido".

Sobre la sintomatología, advierte la dependencia federal:

Fiebre alta.

Malestar general y dolor de garganta.

´El pico máximo de contagio se presenta a los dos años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías.

"El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias.