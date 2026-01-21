Fraudes cibernéticos encabeza denuncias

El fraude cibernético, bancario, la violencia familiar, y daños en propiedad ajena, son los casos que más se han atendido en el departamento de Atención a Víctimas del Delito.

Información obtenida por este medio de comunicación en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en el Municipio revela justamente los delitos de que más son víctimas las personas hoy en día.

¿Qué delitos son más comunes en el departamento de atención a víctimas?

En ese contexto, el licenciado Francisco Javier Campos Ricario, asesor y encargado, dijo que en la dependencia se atienden en promedio a 20 víctimas por semana, entre los tres que conforman la dependencia.

"Se les brinda orientación y asesoría gratuita por parte del Estado a toda persona que solicita ayuda, así como también se apoya con despensas y hasta becas a víctimas de alto impacto", aseguró.

Acciones de la autoridad para apoyar a las víctimas

Ubicado el módulo en el edificio de Justicia, se atiende a partir de las 9:00 y hasta las 16:00 horas de lunes a viernes, y cuando es necesario, sábados y hasta los domingos, según el caso que se esté llevando, y cuando así se requiere.

Detalles sobre la atención a víctimas de violencia familiar

En los casos particulares de violencia familiar, generalmente es tanto física como verbal, entre parejas relativamente jóvenes.