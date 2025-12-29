Proliferaron riñas en la Feria de RB

La Feria de la Emancipación, ha dejado una racha de violencia, en donde las riñas han tenido más protagonismo que el éxito que se esperaba en esta fiesta que conmemora el 61 aniversario de la fundación de Río Bravo.

Si bien la afluencia a esa festividad que culminó este 28 de diciembre, no fue la que se contemplaba, las peleas, riñas y confrontaciones sin razón, entre asistentes alcoholizados, no faltaron a lo largo de la celebración.

¿Qué ocurrió durante la Feria de la Emancipación?

Para cerrar con broche de oro, la madrugada de este domingo, se despidió la Feria con otra riña más, en donde dos jóvenes no identificados, se trenzaron a golpes en pleno campo de fútbol, el cual fue habilitado como explanada para contemplar lo conciertos.

Durante el concierto de Gabito Ballesteros, se escenificó un nuevo pleito entre jóvenes, sin que interviniera ninguna autoridad, mucho menos el personal de "seguridad" de la Feria.

Detalles de las riñas en la Feria de la Emancipación

A lo largo de esta festividad, la cual inició el 5 de diciembre y concluyó este domingo y madrugada del lunes, cobraron protagonismo reyertas entre jóvenes infractores que si bien no pasaron a lesiones de gravedad que comprometan la vida o la integridad de los participantes, sí fueron la tónica que marcó este evento decembrino.