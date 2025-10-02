Captan agresión contra una mujer

Crimen de género fue captado la tarde del martes en plena zona Centro, donde un hombre golpeaba a una mujer.

El violento incidente ocurrió en el cruce de las calles 20 de Noviembre con 16 de Septiembre.

En las afueras de la ampliación Mercado Ejidal, usuarios de redes sociales grabaron este delito.

Un hombre de entre 50 y 55 años, delgado, alto, de tez morena, con barba y bigote escasos, fue captado en video en esta situación.

El agresor jalaba del cabello y arrastraba a una mujer de complexión robusta, tez morena y cabello lacio largo con cola de caballo.

La mujer vestía pantalón de mezclilla ajustado y blusa roja de manga corta, mientras que el hombre vestía pantalón negro, camisa gris de manga larga y gorra.