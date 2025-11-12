Vientos dejan sin luz colonias de Río Bravo

Los incesantes vientos del sur que se hicieron sentir durante la mañana y hasta pasadas las 13:00 horas de este miércoles 12 de noviembre, dejaron dos colonias sin luz en el municipio de Río Bravo.

Alrededor de las 11:00 hora, se registró el inicio de fuertes vientos que no tardaron en hacer algunos estragos en la cabecera municipal.

¿Qué ocurrió?

Dos de las tres colonias más antiguas de la cabecera municipal quedaron sin electricidad, debido a que la intensidad de las ráfagas, arrancaron un cable de mediana tensión en la colonia Benito Juárez. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la zona escolar de la primaria Club de Leones, siendo reportado el incidente a Protección Civil y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como consecuencia, el servicio de luz eléctrica se interrumpió en la Benito Juárez y la colonia Morelos, situación que obligó a suspender clases en el turno matutino, en escuelas de ambas colonias.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En esta ocasión, la paraestatal atendió rápidamente el reporte, por lo que horas más tarde se había restablecido el servicio de energía eléctrica.