Claman vía alterna ante inundaciones

Usuarios de importante vía de comunicación piden a Obras Públicas del municipio, una vía alterna a la Brecha 115.

Se trata específicamente del tramo entre avenida Madero y calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Con las precipitaciones de la tarde del miércoles y de este jueves, el camino que conecta a un sinfín de sectores populares, está completamente intransitable.

Al factor de las lluvias, se suman obras sin terminar en esa vialidad, la cual conecta a los siguientes asentamientos:

- Colonias: Invasión 2000; Las Américas; Nuevo Amanecer

- Fraccionamientos: Leonardo Rodríguez Alcaine; Fidel Velázquez; La Paz; Paseo del Valle; Brisas del Campo entre otros

El automovilista Juan González, opinó:

"Una vía de acceso a varias colonias y empresas de las más importantes del pueblo, olvidada por muchos años y ahora que se le invirtió no tiene continuidad .

"Maquinaria pesada parada por falta de recurso pero sí cobrando", fustigó.

"Que arreglen la Josefa Ortiz de Domínguez para entrar a la Conquistadores", reclamó Jesús Hernández.

Damián Estrada opinó que "deberían de reparar la calle que sale a colonia Las Flores" como ruta alterna.