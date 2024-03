Venden lotes con adeudos de agua

Tiene el visto bueno de la administración" para ello, pero hay otros que no lo tienen porque están en "áreas inaccesibles a los servicios públicos... no tienen calles trazadas o están áreas inundables". Juan Alonso Camarillo, notario público

Ventas de lotes o propiedades inmuebles hechas de forma irregular o solo entre particulares, pueden dar sorpresas desagradables a compradores de buena fe.

Así lo han referido a medios de comunicación notarios como Juan Alonso Camarillo, quienes alertan que solo ante fedatario, pueden saber a ciencia cierta si los inmuebles deben o no el servicio de agua y otros.

Nosotros le decimos al que vende y que dice que él inmueble no tiene servicio de agua, "vaya usted a Comapa y que le den una carta en donde diga que ese predio, ese inmueble no tiene servicio a agua potable y no tiene adeudo, ¿Por qué?, porque muchas veces tú compras una propiedad y resulta que tiene 20, 30 o 40 mil pesos de adeudo de agua potable y servicio de drenaje".

Además indicó que la compra de inmuebles con carta de posesión, solo aplica cuando se "tiene el visto bueno de la administración" para ello, pero hay otros que no lo tienen porque están en "áreas inaccesibles a los servicios públicos... no tienen calles trazadas o están áreas inundables", explicó.

Incluso el Código Penal de Tamaulipas considera punible que se vendan predios lotificados sin autorización del municipio.

Por ello los adquirientes de inmuebles deben hacerlo ante instancias oficiales como Itavu Insus o bien ante fedatario.

Compra-venta de terrenos o edificaciones ante fedatario evitan sorpresas a adquirentes.