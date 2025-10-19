Vecinos hacen trabajo de Parques y Jardines

Vecinos del fraccionamiento Las Torres realizan el trabajo de la titular de Parques y Jardines, tras llevar a cabo limpieza, rehabilitación y otras mejoras en un espacio de esparcimiento familiar. Juan Manuel Gutiérrez, vecino, destacó que con cooperación, esfuerzo y amor por su comunidad, se puede marcar la diferencia ante el abandono de las dependencias. Debido a que Yesenia Rivera, titular de Parques y Jardines, ha enfocado su tiempo y esfuerzo en áreas céntricas o residenciales, los ciudadanos motivados decidieron actuar sin esperar más. El fraccionamiento Las Torres se convierte en un ejemplo de unión vecinal en Río Bravo, demostrando que la voluntad se traduce en acciones concretas. Los vecinos han mostrado que la unión hace la fuerza: con organización y trabajo conjunto, transforman gradualmente su entorno. Los vecinos agradecidos por la colaboración y el apoyo expresaron: 'Si nosotros podemos, todos pueden'. Gutiérrez señaló: 'Si los vecinos se unen y se ponen de acuerdo, se pueden lograr muchas mejoras para nuestras colonias. Aunque persiste el problema de las inundaciones, poco a poco lo superaremos'. La participación de los vecinos ha permitido cambiar el entorno en La Colonia Las Torres. 'Si nosotros podemos, todos pueden. Gracias por su colaboración y apoyo. No necesitamos más', reflexionó el maestro jubilado. El compromiso se refleja en la obtención de maquinaria pesada para despejar desagües y cauces naturales, especialmente durante las lluvias, y en la realización de labores de pintura.