Reclaman abandono de áreas recreativas

Residentes del Fraccionamiento Las Torres lanzan un llamado a las autoridades municipales para que rehabiliten la plaza del sector, la cual se encuentra abandonada y pese a los llamados a Servicios Primarios no se atienden las peticiones.

¿Qué necesidades presenta la plaza?

Nelly López Vera, residente de ese sector, fue quien comentó las necesidades que presenta esa área recreativa, como es la colocación de cerca en las canchas de fútbol y baloncesto. Explicó que dicha necesidad surge luego de que los jóvenes que acuden a practicar algún deporte lanzan los balones fuera de las canchas, impactando estos contra vehículos y viviendas, provocando daños materiales.

Señaló además que al salir los jóvenes de las canchas tras los balones se arriesgan a sufrir algún accidente, ya que allí pasan constantemente vehículos. "Pedimos al gobierno municipal protección en estas canchas, para que los balones no salgan de esas áreas". Por otro lado, indicó que también urge que se rehabiliten los baños, los cuales se encuentran totalmente destruidos y sin puertas.

¿Qué riesgos enfrentan los jóvenes en la plaza?

"Allí puede ocurrir algún suceso, al poderse meter alguna persona a cometer en los baños algún delito". Añadió que las bancas también están afectadas al ya no estar sujetas al piso, así como deficiencias en el alumbrado público (las lámparas que están funcionando fueron compradas por los vecinos que se organizaron para adquirirlas).

"Esperamos y el gobierno escuche nuestras peticiones, pues ya le hemos mandado oficios y no hay respuesta."