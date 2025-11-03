Roba menor en fraccionamientos de Río Bravo

Vecinos de fraccionamientos Azteca y Satélite, reportan a menor que aprovechando las ausencias de familias que salen de sus hogares, ya sea a trabajar, escuela o simplemente por recreación, incursiona y allanada los hogares.

Se trata de un infante de entre 8 y 10 años, quien fue reportado por vecinas, quienes hartas de sus incursiones furtivas a sus domicilios, pidieron la intervención de los padres del menor, quien no ha sido identificado por nombre.

Entre los actos vandálicos que se le atribuyen al infante, se encuentran daños en el exterior de las viviendas, así como atentado contra sistemas de cámara de vigilancia, las cuales jefes de hogar instalan para su seguridad.

"El chamaquito me rompió la cámara que tengo afuera de mi casa y nadie me ha respondido", indicó una indignada madre de familia, quien ahora no encuentra quien le pague los daños sufridos.

Una de las vecinas capto a este menor, cuando realizaba sus acciones intrusivas en una vivienda, a la cual ingresó por el techo, valiéndose de las rejas de las ventanas para subir.

El temor es que ladrones puedan valerse de este niño para obtener información de las casas, como la hora en que sus moradores no están o si hay objetos de valor en los patios, porches o dentro de las casas-habitación.

Los vecinos hicieron un llamado a la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF para que atienda este casos, que puede derivar en un futuro infractor de la ley, ya como adulto.



