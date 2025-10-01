Señalan a funcionario que intimidó a vecinos

Vecinos de la colonia Obrera en Nuevo Progreso acudieron al mediodía de este martes a Palacio Municipal para pedir apoyo ante el temor de desalojo.

Resulta que, siendo las 12:00 horas de este martes, un total de 41 vecinos de esa colonia se presentaron para solicitar una audiencia con el alcalde.

Fue el director de Tenencia de la Tierra, Valentín Escalón, quien los atendió, pero esto los enfureció porque lo señalan como parte del problema.

La colonia en mención ocupa al menos ocho hectáreas, las cuales disputan los hijos del vendedor original de apellido Arias.

"Quieren que volvamos a adquirir el solar, ahí es donde no me gusta la situación... el licenciado (de los hijos del vendedor de los lotes: José Merced Arias Carmona) nos dijo que es toda la colonia", la que reclaman en pago, dijo Luis Alberto Becerril, quien lidera a los inconformes.