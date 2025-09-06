Una semana sin luz en la Morelos

Vecinos de colonia Morelos están por cumplir una semana sin luz, luego de que transformador se averiara.

Fue en las calles Ébano y Jalisco, así como en parte de avenida México, donde debido a la falla, no cuentan con el servicio.

Los colonos afectados, encabezados por Juan Villarreal, expusieron esta situación que les acarrea los siguientes problemas:

- Alimentos perecederos echados a perder

- Noches sin dormir por altas temperaturas

- Personas mayores o enfermas agravan su situación por la falta de electricidad

- Familias que deben pernoctar a la intemperie

- Fauna nociva como arañas, alacranes y zancudos, acometen a los más vulnerables

Precisaron que han reportado el incidente tanto al número 071 como en las oficinas, pero solo han recibido paliativos que no resuelven la situación.

Presas de la impotencia, reiteran su llamado a las autoridades de la paraestatal, principalmente a la Superintendencia con sede en Reynosa.