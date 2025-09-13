Vandalizan oficinas de la CTM en R.B.

Vandalizan las oficinas centrales de la Federación de Trabajadores de Río Bravo de la CTM, que están siendo remodeladas tras una cuantiosa inversión.

Bajo la dirección de la licenciada Margarita García Martínez y los más de 25 sindicatos que la conforman, se llevan a cabo trabajos de remodelación completa de la fachada, que incluyen pintura y nuevos y modernos cristales en las ventanas.

Sin embargo, aún no han concluido y varias ventanas han sido vandalizadas, hasta el momento por desconocidos, pero se considera que podrían provenir de otros grupos antagónicos a la CTM.

Residentes cercanos al edificio señalaron lo bonito que estaban quedando las instalaciones, y hoy lamentan cómo están siendo destruidas.