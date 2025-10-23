Atracan a difuntos

No detiene a los ladrones nuestra cultura y tradiciones, y en vísperas de los festejos del Día de Muertos, continúan siendo las lápidas blanco de vandalismo y robo, ante la falta de vigilancia nocturna.

Es en el Camposanto Municipal Antiguo, en donde, a pesar de que se encuentra cercado, los rateros inclusive han tumbado hasta tramos de barda para hacer de las suyas por las noches.

Aquellas tumbas que cuentan o contaban con estructuras de concreto, puerta y ventanas, son las más asediadas por grupos de malandros y viciosos, que se han llevado hasta figuras religiosas. Más, sin embargo, son especialmente las puertas de fierro y las ventanas las más disputadas, ya que el costo oscila entre los 3 las ventanas, y hasta los 8 y 10 mil pesos lo que es la puerta y el marco... se llevan parejo.

¿Cuál es la situación actual en el Camposanto Municipal Antiguo?

Para complementar, al operar a sus anchas, se han encontrado desde "bachichas", botellas de licor barato, de cerveza, ya en confianza quiebran hasta las ventanas al seguir operando con toda impunidad.