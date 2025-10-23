Atracan a difuntos

Atracan a difuntosRateros inclusive han tumbado hasta tramos de barda para hacer de las suyas por las noches
No detiene a los ladrones nuestra cultura y tradiciones, y en vísperas de los festejos del Día de Muertos, continúan siendo las lápidas blanco de vandalismo y robo, ante la falta de vigilancia nocturna.
Es en el Camposanto Municipal Antiguo, en donde, a pesar de que se encuentra cercado, los rateros inclusive han tumbado hasta tramos de barda para hacer de las suyas por las noches.
Aquellas tumbas que cuentan o contaban con estructuras de concreto, puerta y ventanas, son las más asediadas por grupos de malandros y viciosos, que se han llevado hasta figuras religiosas. Más, sin embargo, son especialmente las puertas de fierro y las ventanas las más disputadas, ya que el costo oscila entre los 3 las ventanas, y hasta los 8 y 10 mil pesos lo que es la puerta y el marco... se llevan parejo.
¿Cuál es la situación actual en el Camposanto Municipal Antiguo?
Para complementar, al operar a sus anchas, se han encontrado desde "bachichas", botellas de licor barato, de cerveza, ya en confianza quiebran hasta las ventanas al seguir operando con toda impunidad.
Como tratando de frenar la ola de robos y protegerse, quienes acuden a visitar las tumbas de sus seres queridos han colocado hasta cadenas con candado, pero literalmente "las vuelan" para salirse con las suyas.