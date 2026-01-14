Aumenta desaparición de jóvenes en Río Bravo

Crece, lamentablemente, número de personas reportadas como desaparecidas, cuyos datos generales y fotografías cada vez es mayor, los que son colocados en los pasillos de la Casa del Pueblo.

Superan fácilmente las 200 personas, de diferentes edades, principalmente jóvenes y jovencitas, tanto de la localidad como de municipios aledaños, en su mayoría de Reynosa y Matamoros, entre otros.

En algunos casos, en base a los datos aportados por los propios familiares, quienes buscan la ayuda de la población en general, están reportados como desaparecidos desde hace varios meses, en otros casos; años, como quienes salieron de sus casas y ya no regresaron ni se les volvió a ver por ningún lado, y es fecha en que los siguen buscando.

En el Estado, sustentado en informes de la Red Lupa, hasta el mes de mayo de este 2025 se cuenta con un registro de 13 mil 468 personas reportadas como desaparecidas, lo que sitúa a la entidad como la tercera con más casos en el país, en los que la mayoría se concentra en la vecina ciudad de Reynosa.



