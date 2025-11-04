Llegan más vacunas contra influenza a Río Bravo

Disponibles en módulos de salud en la ciudad como en Nuevo Progreso, con suficientes dosis de vacunas contra la influenza estacional enfocadas principalmente para menores desde los 6 meses, adultos mayores, y pacientes con afecciones crónico-degenerativas.

¿Cuántas dosis han llegado a los módulos de salud?

Confirman en los módulos como el Centro de Salud Río Bravo, que en un primero paquete les llegaron 200 dosis pero se agotaron rápidamente, ahora en un segundo se cuenta con 130 más, y todo lo que tienen que hacer es acudir con su cartilla de vacunación para llevar un mejor control.

¿Por qué es importante vacunarse antes del invierno?

Señalan que son fechas apropiadas ante los cambios de temperatura antes de que llegue el invierno como para que se apliquen el biológico que mínimo debe ser una vez por año.

En el Centro de Salud de Nuevo Progreso, la jefe de enfermeras Aracely Ramírez Campos, dijo que ahí también se cuenta con un número importante de dosis, para quienes consideren aplicarse la vacuna contra la Influenza Estacional.