Inconformidad por el cierre de Centros de Cómputo

Usuarios de los Centros de Cómputo municipales, tanto en cabecera municipal, como en la villa de Nuevo Progreso, reportan que el personal a cargo, no cumple con el horario de trabajo.

En múltiples ocasiones, se ha reportado que los siguientes centros informáticos, constantemente están cerrados, incluso antes de la salida de clases por vacaciones invernales este 18 de diciembre.

"Fui con mi papá al Centro de Cómputo que esta en la (calla) Guanajuato, porque iba a hacer una tarea que tengo que entregas a más tardar el lunes y estaba cerrado, esto fue el viernes.