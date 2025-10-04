Rehúsa Conagua reunirse con los usuarios del 026

A casi un mes de que representantes de los usuarios de agua en el Distrito 026 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), solicitaran una reunión con el director nacional de esa dependencia, aún no se recibe respuesta, indicó Luis Barrera Padilla, líder de regantes.

El pasado 8 de septiembre, los dirigentes de las tres unidades en las que se divide el Distrito, dirigieron un escrito a Efraín Morales López, quien titula la Conagua, para solicitar una reunión urgente.

Los líderes de usuarios que firmaron por Río Bravo, son:

- Módulo III-1: Miguel Ángel Ávalos Marroquín

- Módulo III-2: Abelino Pérez García

- Módulo III-3: Luis Barrera Padilla

- Módulo III-4: Relbo Raúl Treviño Cisneros

- Módulo III-5: Óscar Santos Sifuentes