Familias lo pierden todo tras incendio

Incendio del pasado domingo en la colonia Unidos Avanzamos Más, no solo consumió paredes y techos, también se llevó recuerdos, esfuerzo de años y la tranquilidad de tres familias que hoy luchan por volver a empezar.

¿Cómo ocurrió el incendio en la colonia Unidos Avanzamos Más?

Tras el siniestro que redujo su vivienda a cenizas, 15 personas, entre adultos, jóvenes y niños, se ven obligados a dormir hacinadas en una sola habitación improvisada como refugio ante la adversidad por la que atraviesan.

Aunque la solidaridad de la comunidad no ha sido indiferente y han recibido algunas donaciones, la necesidad sigue siendo urgente. Para poder levantar, aunque sea de manera provisional, dos habitaciones más, estas familias requieren de triplay, barrotes y láminas, materiales básicos para resguardar a quienes hoy enfrentan el frío, la incomodidad y la incertidumbre.

Impacto en la comunidad tras el incendio

El fuego arrasó con todo: ropa, muebles, documentos y pertenencias esenciales, pero no logró consumir la esperanza de quienes, pese al golpe devastador, siguen de pie, agradecidos por cada ayuda recibida y confiando en que la empatía colectiva les permita recuperar un espacio digno para vivir.

Acciones de apoyo a las familias afectadas

Hoy, más que nunca, estas familias necesitan del apoyo de la ciudadanía, de manos solidarias que ayuden a reconstruir no solo su vivienda, sino también la estabilidad que el incendio les arrebató en cuestión de minutos.

Cualquier aportación, por pequeña que parezca, se puede contactar a la señora Griselda Collazo Rico, al teléfono 899-493-22-91, o bien en el domicilio en calle Tampico, número 25, colonia Unidos Avanzamos Más.

Sin apoyo oficial real, ahora las familias damnificadas apelan a la buena voluntad de los riobravenses.