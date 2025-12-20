Recorre senadora unidades de salud

La senadora Olga Sosa Ruiz, recorrió unidades de salud en esta cabecera municipal, además de celebrar las tradicionales posadas en sectores populares.

Fue la unidad de colonia Martínez Manatou, la cual recibió a la representante de Tamaulipas en la Cámara Alta, en esas instalaciones ubicadas en calle Juárez con San Paulo, por la mañana.

Sosa Ruiz salud al director de la institución Mauricio Duarte y al personal médico; de enfermería y administrativo, para hacer un recorrido por el complejo médico.

La senadora tenía como objetivo constatar en primera persona, los avances del esquema de salud IMSS-Bienestar, impulsado desde el pasado sexenio por el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Me dio mucho gusto dialogar con el doctor Mauricio Duarte Ramos titular de la Unidad de Salud Hijos de Ejidatarios del IMSS Bienestar en la colonia Martínez Manatou en RíoBravo que ha sido beneficiada con apoyo federal del Programa La Clínica es Nuestra", sentenció.

Soza Ruiz indicó que una de las satisfacciones que le dejó esta visita, fue constatar el avance del programa federal en mención, entre los que destacan:

- Presupuesto para construir infraestructura que mejore servicio

- Mejora de la distribución de espacio y atención a población

- Compra de equipo como es computadora, aires acondicionados

- Mayor cantidad de abastecimiento de medicamentos

Por la tarde, la legisladora federal, convivió con familias de diversos sectores populares en la tradicional posada decembrina.



