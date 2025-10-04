Instalan antros en vía pública

En la zona turística de Nuevo Progreso, prácticamente ya no existen estacionamientos para turistas.

Esta situación se debe a que empresarios prepotentes han decidido instalar antros en plena vía pública.

En un inicio, solo eran carpas o tejavanes; ahora son locales sobre lo que alguna vez fueron cajones de estacionamiento.

Estos antros pasaron de ser improvisados a 'sempiros' que se extienden a lo largo de toda la zona turística en avenida Benito Juárez.

Hasta ahora, ninguna autoridad de Alcoholes ha fijado postura sobre si estos giros cuentan con las licencias correspondientes.

También es una incógnita si la Dirección de Obras Públicas les otorgó permiso para construir sobre la vía pública.