Tumban vientos cableado y afectan tráfico

Los vendavales que azotaron la región norte de Tamaulipas este jueves, también dejaron afectaciones en esta cabecera municipal.

Protección Civil atendió incidentes reportados por la ciudadanía, como fueron la caída de cables de electricidad.

Los fuertes vientos arrancaron cables de mediana tensión en avenida México y Constitución.

El incidente fue reportado por la mañana en ese céntrico sector, acudiendo efectivos de la heroica corporación.

La línea eléctrica se encontraba activa por lo que se vedó el paso de peatones.

Lo anterior con el fin de evitar un incidente que ponga en peligro la integridad y la vida de los transeúntes.



