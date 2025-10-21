Dan último adiós a paramédico de Río Bravo

Despidieron con honor, en emotiva ceremonia, con el último pase de lista en honor de Roberto Hurtado Segura, quien recientemente falleciera en lamentable percance.

En emotiva ceremonia, fue despedido por familiares, amigos y colegas, a quien se le rindió un homenaje en las instalaciones de la benemérita institución, en el que sus compañeros socorristas le rindieron un merecido tributo con las sirenas encendidas, y un cúmulo de aplausos.

Presentes integrantes de la comunidad biker, así como de Protección Civil y Bomberos, personal administrativo, directivos de Cruz Roja Delegación Río Bravo, y personal de Trancasa, donde Roberto laboraba.

Hicieron una remembranza sobre su paso por la vida, su compromiso solidario y compañerismo, cuyo legado permanecerá grabado en la memoria de quienes compartieron el día a día, y su pasión por servir con humildad.