Aumentan tarifas de transporte colectivo

En el Municipio, en el servicio del transporte público, no esperaron al día 15 de diciembre, aplicando el incremento de un peso antes de la fecha oficial.

El aumento en todo el estado sobre tarifas en el costo del boleto será de un peso, que, en el caso de Río Bravo, pasó de 11 a 12 pesos al público en general, para estudiantes y tercera edad es de los 8 a 9 pesos.

Más, sin embargo, como así lo evidencian los boletos, el incremento ya se aplicó antes de la fecha que según se debía implementar a los usuarios.

¿Cómo se aplicó el aumento en tarifas de transporte?

Trabajadores, como Manuel y Pedro, que a diario hacen uso de las peseras o transporte colectivo, manifestaron que esa cantidad es la que se paga actualmente, e ignoran si se aplicará otro aumento más a partir del día 15.

Detalles sobre el incremento en Río Bravo

Opinan que, a la par con los incrementos en las tarifas, también deberían mejorar en calidad, atención, y las unidades, que están la mayoría en mal estado, todo les suena, parecen carcachas... son escasas las que circulan en buen estado.