Se desploma en Palacio Municipal un adulto mayor

Se desploma en Palacio Municipal un adulto mayorEl personal de enfermería y los paramédicos de Protección Civil brindaron asistencia.
Ciudadano de la tercera edad, quien acudió a Palacio Municipal a realizar trámites, sufre fuerte trance.
Por ello, colapsa causando conmoción entre el personal del municipio y los visitantes de dependencias al medio día de este martes.
Debido a que el afectado cayó abruptamente, fue auxiliado por el cuerpo de enfermería.
Igualmente se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia.
Al recinto sede del ayuntamiento, arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre de edad avanzada.
