Tamaulipas

Se desploma en Palacio Municipal un adulto mayor

El personal de enfermería y los paramédicos de Protección Civil brindaron asistencia.
  • Por: José Medina
  • 01 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Se desploma en Palacio Municipal un adulto mayor

Hombre mayor colapsó al medio día de este martes en Palacio Municipal.

Ciudadano de la tercera edad, quien acudió a Palacio Municipal a realizar trámites, sufre fuerte trance.

Por ello, colapsa causando conmoción entre el personal del municipio y los visitantes de dependencias al medio día de este martes.

Debido a que el afectado cayó abruptamente, fue auxiliado por el cuerpo de enfermería.

Igualmente se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia.

Al recinto sede del ayuntamiento, arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre de edad avanzada.

EL MAÑANA RECOMIENDA