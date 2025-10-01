Se desploma en Palacio Municipal un adulto mayor

Ciudadano de la tercera edad, quien acudió a Palacio Municipal a realizar trámites, sufre fuerte trance.

Por ello, colapsa causando conmoción entre el personal del municipio y los visitantes de dependencias al medio día de este martes.

Debido a que el afectado cayó abruptamente, fue auxiliado por el cuerpo de enfermería.

Igualmente se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia.