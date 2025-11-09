Deberán renovar más de 17 mil credenciales del INE en Río Bravo

Un promedio superior a las 17 mil 620 credenciales de elector son las que, en su totalidad, a finales del presente año de 2025, deberán ser renovadas por igual número de electores.

Así lo informó el licenciado Carlos Eduardo Cortez Aguilar, vocal del Registro Federal de Electores del 03 Distrito con cabecera en Río Bravo. Especificó que son exactamente 17 mil 628 credenciales de elector, en igual número de ciudadanos, las que vencerán el próximo 31 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para la renovación?

"Por eso los estamos invitando, con toda anticipación, para que no esperen hasta el último día del año para venir a renovar la credencial de elector". Los plásticos corresponden a los 15 municipios que conforman el distrito 03 con cabecera en Río Bravo, los cuales, una vez vencidos, no tendrán validez oficial para ningún tipo de trámite.

Los únicos requisitos que les son solicitados para una nueva credencial de elector son los siguientes:

Acta de nacimiento

Un comprobante de domicilio.

¿Dónde pueden realizar el trámite?

Aprovechó para agregar que no hay que olvidar que los trámites los pueden hacer en los módulos itinerantes, sin necesidad de tener que acudir a la cabecera municipal, y ahí mismo se les estará entregando.