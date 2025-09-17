Muere niño con discapacidad en un incendio

Un menor con capacidades diferentes perdió la vida la tarde del lunes en un trágico incendio.

El siniestro tuvo lugar en la calle Álamo, entre Guerrero y Galeana, en la colonia Estero.

Hasta la noche, la víctima, un niño de sexo masculino, no había sido identificado oficialmente.

Se trata de un infante con discapacidad, que utilizaba silla de ruedas.

El menor murió quemado en un incendio ocurrido en un cuarto de madera y lámina. El incidente fue reportado poco antes de las 15:00 horas.

Aunque los bomberos acudieron rápidamente para apagar el fuego, la conexión de las llamas se dirigió directamente hacia el niño, que se encontraba en el interior.

Los paramédicos de Protección Civil llegaron para brindar los primeros auxilios, pero lamentablemente no pudieron salvarlo.