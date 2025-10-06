Presumen suicidio en caso de un elemento de PC

La tarde del sábado se reportó la muerte de bombero de Río Bravo.

Protección Civil de esta ciudad informó la muerte de un elemento de Protección Civil y Bomberos Río Bravo de nombre Alejandro Aldana, de 31 años.

"Hoy la familia de Protección Civil y Bomberos de Río Bravo se viste de luto", señaló la dependencia.

Y agregó: "Despedimos a un gran compañero y amigo: Alejandro Aldana (1994–2025).

Tu legado de servicio vivirá por siempre en nuestros corazones".

Versiones extraoficiales indican que el ahora occiso fue localizado alrededor de las 8:30 de la mañana de este sábado, agonizando en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Valle de Juárez y bulevar Parque de Alcalá, en Balcones de Alcalá, en Reynosa.