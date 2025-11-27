Adulto mayor muere tras ser atropellado por tractor en Río Bravo

Accidente que tuvo lugar la tarde del martes en el fraccionamiento Del Río en Río Bravo, tuvo un desenlace mortal la tarde del miércoles.

El asistente de mecánico Agustín "N" fue consignado por homicidio imprudencial al privar de la vida a su compañero.

El perito que tomó conocimiento de los hechos, remitió el dictamen a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

¿Qué ocurrió?

Rafael, de 69 años, es la víctima mortal que perdiera la vida al ser aplastado por un tractor que ambos reparaban.

El accidente tuvo lugar en calle Río Grande con Río Piolín de ese fraccionamiento, cuando accionaron la máquina agrícola y ésta arrancó la marcha y pasó por encima del fallecido.

Igualmente el tractor de la marca John Deere se estrelló en un auto Chevrolet Malibú, color arena y placas de Texas que estaba estacionado.

La víctima, aún con vida, fue trasladada al Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, en donde este miércoles perdió la vida.

Las autoridades locales están investigando el caso y han consignado a Agustín "N" por su posible responsabilidad en el accidente. La Fiscalía ha tomado el caso con seriedad, dado el desenlace fatal del incidente.