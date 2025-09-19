Joven quemado era de Honduras

Familiares de víctima que murió quemada en incendio de vivienda el pasado lunes, identificaron al adolescente que pereció en el siniestro.

El infortunado joven, quien estaba postrado en silla de ruedas por una discapacidad, no pudo escapar del siniestro.

Brayan Karín Fúnez Gómez, era el nombre del adolescente, quien vivía con su madre, misma que según vecinos, tenía días que no lo cuidaba.

Fue Charlotte Martz, quien en redes sociales contactó a los vecinos del lugar donde ocurrió el incendio: calle Álamo, para pedir ayuda.

Resulta, que según las revelaciones de Martz, se confirman las versiones de que la madre y la víctima provenían de Centroamérica.

Ambos son de nacionalidad hondureña, no obstante hasta este jueves, no aparecía la madre.

Por su parte, el Instituto de la Mujer, intervino para entrevistarse con la madre.

"La mamá del joven que desafortunadamente falleció en dicho incendio, al llegar a su casa de venir de conseguir algo de comida para su hijo postrado, se dio cuenta del incendio y algunas personas empezaron a golpearla, y por lo mismo fue la Patrulla de la Estatal a apoyarla.