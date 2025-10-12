Esperan laudo ex-empleados municipales

Trabajadores que fueron rescindidos en los primeros meses de la presente administración municipal 2024-2027, dieron a conocer que contemplan recibir el laudo a sus pretensiones laborales, a más tardar en noviembre.

Ello acorde a lo que su abogado y/o representante ante las autoridades laborales, les ha confirmado, tras ser despedidos sin la indemnización constitucional correspondiente.

Jaziel Hernández, ex-trabajador del DIF Río Bravo, quien ahora busca le paguen no solo su liquidación, sino los salarios caídos desde hace un año, indicó que:

"Nos dijo el abogado, que sería un año lo que tardaría, el año pasado en octubre ya me querían reinstalar, pero querían que les trabajara gratis (lo que restaba del año) y ya en enero me daban de alta.

"Pero no quise, estamos esperando que nos llamen" ante las autoridades laborales, en la inteligencia de que este proceso se ventila ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en la capital del Estado, contando con la colaboración de las Juntas de Conciliación en Reynosa para algunas diligencias.

Otra ex-trabajadora, Guadalupe Ríos Leal, quien también reclama la indemnización que por ley merece, así como los salarios caídos, expresó que tienen las esperanza que a más tardar el próximo mes, les resuelvan a ella y a todos los ex-trabajadores que ahora reclaman su liquidación.

"Nuestro abogado es Daniel Ávila, estamos esperando a que nos llamen, ya va para un año que pusimos la demanda", indicó Ríos Leal, quien al igual que otros rescindidos, interpusieron demanda laboral y ahora aguardan el laudo.

No se ha revelado el número exacto de los otrora empleados de la administración 2021-2024 que demandaron al municipio, pues el titular de la Oficialía Mayor, Agustín Ricario, no ha dado la cifra a los medios de comunicación.