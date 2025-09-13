Niño riobravense fichado por los Rayados Victoria

Tamaulipas

Alex "El Pitbull" García acudirá a la justa nacional para representar a Tamaulipas y a Río Bravo
Alex "El Pitbull" García y Lupita Salas.

Niños deportistas de Río Bravo siguen formando parte de las selecciones estatales en diversas disciplinas, y el fútbol no podía ser la excepción.

El joven futbolista Alex "El Pitbull" García acudirá a la competencia nacional para representar a Tamaulipas y a Río Bravo.

Para ello, contó con el apoyo de su familia y de algunas autoridades.

La regidora Lupita Salas Torres apoyó y patrocinó al pequeño talento para participar en el Torneo Nacional de Fútbol Puerto Vallarta 2025, donde representará a Tamaulipas con su equipo Rayados Victoria.

El evento se llevará a cabo próximamente en Jalisco, del 5 al 9 de noviembre del presente año, y buscará obtener el tricampeonato a nivel nacional.

El pequeño jugador destacó la excelente gestión de la regidora Salas Torres, quien fue intermediaria para conseguir el apoyo necesario y cumplir con este compromiso deportivo.

