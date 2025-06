Lluvias para lunes, martes y miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias considerables para los días lunes, martes y miércoles, que podrían ser abundantes este inicio de semana.

Por ello, se anticipa que "La depresión tropical dos se intensificó ya a tormenta tropical en el centro del Golfo de México y mantendrá condiciones para lluvias fuertes a intensas en el noreste, oriente y sureste mexicano, con lluvias puntuales torrenciales en Tamaulipas.

Los valores meteorológicos se anticipan de la siguiente manera:

- Lunes: temperaturas máximas 32 y mínimas 24, con 90 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del sureste de 21 a 50 kilómetros por hora y lluvias de hasta 12 mm

- Martes: temperaturas máximas 33 y mínimas 24, con 95 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del sureste de 22 a 46 kilómetros por hora y lluvias de hasta 13 mm

- Miércoles: temperaturas máximas 33 y mínimas 24, con 60 por ciento de probabilidad de lluvias; vientos del sureste de 25 a 50 kilómetros por hora y lluvias de hasta 0.3 mm

No obstante que las lluvias si bien no han sido catastróficas como a finales de marzo, sí han sido de consideración, por lo que la urgencia de acciones de abatización y fumigación por parte del sector Salud, no puede esperar.