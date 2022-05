Toma el mando de la Cruz Roja

Queremos ganarnos la confianza de la gente, vamos a tratar de dar una atención como el pueblo se lo merece, de hecho, tenemos un médico por la mañana, uno por la tarde, y otro más por la noche, de lo que haya pasado antes del 20 no puedo responder, vamos a empezar con un borrón y cuenta nueva". Teresa Hinojosa González, coordinadora de la Delegación de Cruz Roja Río Bravo

La tarde de este jueves, una Cruz Roja bastante endeble con una serie de carencias fue la que recibió, la maestra Teresa Hinojosa nueva coordinadora de la benemérita institución en Río Bravo, quien aseguró que a pesar de todo ello "borrón y cuenta nueva", ya que para empezar no ha tenido contacto alguno con la anterior presidenta del patronato.

De entrada, la también contadora Teresa Hinojosa González, dio a conocer en conferencia de prensa que ella recibió el nombramiento de manos de la delegada Estatal Virginia Tongo desde el pasado 20 de abril, y que de ahí a la fecha puede dar cuentas del Estado en el que se encuentra, ya que no ha tenido ningún tipo de contacto con la anterior presidenta, la licenciada Joselyn Cantú Cuéllar.

"Queremos ganarnos la confianza de la gente, vamos a tratar de dar una atención como el pueblo se lo merece, de hecho, tenemos un médico por la mañana, uno por la tarde, y otro más por la noche, de lo que haya pasado antes del 20 no puedo responder, vamos a empezar con un borrón y cuenta nueva".

Aseguró que hoy en día la benemérita institución cuenta con dos ambulancias y en general cuenta con una plantilla de doce personas, afirmando que en cuanto hace al estado financiero de la institución empezaron de ceros, descartando que se vaya a llamar a cuentas a la ex-presidenta del patronato.

SIN CONTACTO

"Yo no he tenido ningún contacto con ella, yo estoy directo con el Estado, de hecho, fueron quienes me entregaron la institución de Cruz Roja, yo voy a hablar del 20 para acá, no me interesa saber que sucedió antes de esa fecha, queremos que Cruz Roja vuelva a tener una credibilidad, también con el apoyo de ustedes los medios de comunicación".