Asume la dirigencia de MC este sábado

Luego de que el pasado 7 de junio se informara que la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano había designado una nueva directiva para Río Bravo, finalmente se llevará a cabo la toma de protesta.

El evento estará presidido por el dirigente estatal Roberto Lee, quien celebrará este 20 de septiembre, a las 10:00 horas, la toma de protesta de la nueva dirigencia en Río Bravo.

Esta mesa directiva será encabezada por Alma Donají Contreras Hinojosa.

Lee será quien tome la protesta al nuevo Comité.