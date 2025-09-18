Asume la dirigencia de MC este sábado

Asume la dirigencia de MC este sábadoLuego de tres meses, finalmente Movimiento Ciudadano realizará la renovación del liderazgo en Río Bravo
Luego de que el pasado 7 de junio se informara que la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano había designado una nueva directiva para Río Bravo, finalmente se llevará a cabo la toma de protesta.
El evento estará presidido por el dirigente estatal Roberto Lee, quien celebrará este 20 de septiembre, a las 10:00 horas, la toma de protesta de la nueva dirigencia en Río Bravo.
Esta mesa directiva será encabezada por Alma Donají Contreras Hinojosa.
Lee será quien tome la protesta al nuevo Comité.
La convocatoria está abierta a ciudadanos, sectores sociales, actores políticos y líderes de opinión de todas las expresiones, como símbolo de que MC no busca confrontar, sino construir puentes y dignificar la vida pública."Este es el tiempo de la ciudadanía. Con valentía y unidad, podemos seguir construyendo un Río Bravo más fuerte", expresó Contreras Hinojosa a los medios.