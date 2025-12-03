Asumen riendas de Fundación Colosio

Este jueves 4 de diciembre, tendrá lugar la toma de protesta del nuevo presidente de la Fundación Colosio a nivel local, indicó la dirigencia tricolor en Río Bravo que preside Isnelia Treviño Salinas.

Detalles del evento de toma de protesta

La directiva dio a conocer que esta responsabilidad recae en el militante Carlos Guillermo Guzmán Ruiz, quien tiene como antecedente, haber sido activista del PAN durante la administración estatal del Francisco García Cabeza de Vaca.

El evento será presidido por Ramiro Ramos Salinas, presidente de Fundación Colosio en el Estado, en evento que tendrá lugar en el Salón Victoria a las 17:00 horas, al cual están invitados militantes y simpatizantes.

Carlos Guillermo Guzmán Ruiz, nuevo presidente de la Fundación Colosio

Igualmente la directiva local del PRI, será la anfitriona, la cual dará la bienvenida a las personalidades que visitarán a la familia priista riobravense.

Charla política sobre liderazgo en el evento

El evento también tendrá una charla política, la cual también estará a cargo del líder estatal de la fundación, Ramos Salinas y que se titula "Liderazgo Político."