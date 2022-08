Resignados a irse de área municipal

TESTIMONIO

Alfredo, quien se dedica a vender ropa usada en uno de esos tramos que colindan con la calle Tampico, manifestó que ellos siempre supieron que esos son terrenos municipales, y si la reubicación es para la construcción del Banco de Bienestar está totalmente de acuerdo ya que es para el bien de todos, pues para empezar en Nuevo Progreso no se cuenta con ningún banco, y ya no habrá necesidad de ir a Río Bravo.

Por eso es de que solamente esperan para cuando deberán comenzar a cambiarse, ya que hasta el momento no se les ha dicho cual es el paso siguiente, añadiendo que por eso no construyó de material por que sabía de antemano que no era de su propiedad.